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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 липня 2020, 13:22 9

У Дніпропетровській області посилили карантин, заборонена робота кафе та ресторанів

15 липня 2020, 13:22 9
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Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України
Фото: flickr
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У Дніпропетровській області посилили карантин і обмежили роботу після 23:00 нічних клубів, кафе, ресторанів, барів та закладів культури.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА, передає RegioNews.

Рішення Кабміну підтвердила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На Дніпропетровщині заборонена робота нічних клубів, кафе, ресторанів, барів, закладів культури з 23:00 до 7:00", - йдеться в повідомленні.

Це обмеження не стосується кінотеатрів та закладів, які працюють на виніс.

За час пандемії в області 1155 осіб захворіли COVID-19. З них 24 пацієнта з підтвердженим діагнозом померли.

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Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом захворіли 836 осіб, зафіксовано 15 летальних випадків.

карантин МОЗ COVID-19 ОДА Дніпропетровська область
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