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15 липня 2020, 09:10 5

На Рівненщині послабили карантин

15 липня 2020, 09:10 5
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Дозволили роботу закладів культури
Дозволили роботу закладів культури
Фото: spar.org.ua
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В рамках ослаблення карантину в Рівненській області дозволили роботу установ культури іта кінотеатрів. Також планують розглянути питання відкриття залів кафе і ресторанів.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, Рівненщина змогла вийти з "червоної зони" - відсоток виявлення випадків коронавірусу становить 10,6% при нормі менше 11%.

Скликав позачергове засіданні ТЕБ та НС. Вирішили дозволити роботу установ культури і кінотеатрів. Умова - наповненість залів не більше 50%. Завтра розглянемо і можливість відкриття ресторанів, кафе, барів, їдалень в приміщеннях", - написав Коваль.

Нагадаємо, в ході попереднього ослаблення карантину на Рівненщині дозволили роботу дитсадків і спортзалів.

коронавірус карантин Рівне ОДА область
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