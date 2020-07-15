На Рівненщині послабили карантин

Дозволили роботу закладів культури

Дозволили роботу закладів культури

Фото: spar.org.ua

В рамках ослаблення карантину в Рівненській області дозволили роботу установ культури іта кінотеатрів. Також планують розглянути питання відкриття залів кафе і ресторанів.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, Рівненщина змогла вийти з "червоної зони" - відсоток виявлення випадків коронавірусу становить 10,6% при нормі менше 11%.

Скликав позачергове засіданні ТЕБ та НС. Вирішили дозволити роботу установ культури і кінотеатрів. Умова - наповненість залів не більше 50%. Завтра розглянемо і можливість відкриття ресторанів, кафе, барів, їдалень в приміщеннях", - написав Коваль.

Нагадаємо, в ході попереднього ослаблення карантину на Рівненщині дозволили роботу дитсадків і спортзалів.