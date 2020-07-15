В окупованому Криму скасували обсервацію для приїжджих
Нові правила вводяться з 15 липня
Нові правила вводяться з 15 липня
Окупаційна "влада" Криму скасувала обов'язкову обсервацію для громадян, які в'їжджають на півострів з боку материкової України.
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Крим. Реалії".
Відповідні поправки Внесено в указ призначеного Росією "глави Криму" Сергія Аксьонова про введення режиму підвищеної готовності.
Раніше, всі громадяни, які прибували на територію Криму з України повинні були проходити в обов'язковому порядку 14-денну обсервацію.
У той же час, український уряд дозволив в'їжджати на материкову частину країни без проходження обсервації випускникам з анексованого Криму та іноземцям, які отримали негативний результат тесту на COVID-19.
Нагадаємо, за час окупації, в Криму безвісті пропали 45 осіб.
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