В окупованому Криму скасували обсервацію для приїжджих

Нові правила вводяться з 15 липня

Нові правила вводяться з 15 липня

Фото: dpsu.gov.ua

Окупаційна "влада" Криму скасувала обов'язкову обсервацію для громадян, які в'їжджають на півострів з боку материкової України.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Крим. Реалії".

Відповідні поправки Внесено в указ призначеного Росією "глави Криму" Сергія Аксьонова про введення режиму підвищеної готовності.

Раніше, всі громадяни, які прибували на територію Криму з України повинні були проходити в обов'язковому порядку 14-денну обсервацію.

У той же час, український уряд дозволив в'їжджати на материкову частину країни без проходження обсервації випускникам з анексованого Криму та іноземцям, які отримали негативний результат тесту на COVID-19.

Нагадаємо, за час окупації, в Криму безвісті пропали 45 осіб.