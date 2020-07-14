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На Полтавщині вперше в історії скасували Сорочинський ярмарок
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14 липня 2020, 12:18 17

На Полтавщині вперше в історії скасували Сорочинський ярмарок

14 липня 2020, 12:18 17
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Ярмарок повинен був відбутися 18-23 серпня
Ярмарок повинен був відбутися 18-23 серпня
Фото: з відкритих джерел
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Через епідемію коронавірусу на Полтавщині не відбудеться традиційний щорічний Сорочинський ярмарок. Таке рішення прийнято вперше за всю історію існування ярмарку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на організаторів ярмарку.

Нами прийнято рішення про не проведення Сорочинського ярмарку саме в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють організатори - вони не хочуть піддавати потенційній небезпеці тих, хто любить ярмарок і приїздить до нього. Крім того, проведення гулянь може зіпсувати імідж ярмарки.

"До того ж, ми не дозволимо окремим деструктивним силам, які розпочали збір підписів проти проведення ярмарку і планують повторення подій "новосанжарського синдрому" в селі Великі Сорочинці, зашкодити іміджу заходу, у якого багатовікова історія і яке наше товариство готує і проводить з 1999 року", - підсумували організатори.

Нагадаємо, за даними МОЗ, на Полтавщині коронавірусом захворіли 334 людини.

Раніше повідомлялося, що місцева влада планувала скасувати Сорочинський ярмарок з-за побоювань, що приїжджі можуть привезти COVID-19.

коронавірус карантин свято Полтавська область пандемія Ярмарки
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