Коронавірус в Україні: за добу виявили 638 нових випадків

За минулу добу зафіксували 14 летальних випадків, 651 пацієнт одужав

За минулу добу зафіксували 14 летальних випадків, 651 пацієнт одужав

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В Україні з початку пандемії заразилося 54 771 людина, з них одужали 27 157 та 1414 осіб померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільшу кількість інфікованих за добу виявлено у Львівській області - 147 осіб, у Києві - 112, у Закарпатській області - 67, в Івано-Франківській - 56.

У Житомирській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській та Полтавській областях не зафіксували жодного нового випадку зараження за останню добу.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2148 випадків;

Волинська область — 3080 випадків;

Дніпропетровська область — 1146 випадків;

Донецька область — 765 випадків;

Житомирська область — 1542 випадки;

Закарпатська область — 4055 випадків;

Запорізька область — 622 випадки;

Івано-Франківська область — 3127 випадків;

Кіровоградська область — 674 випадки;

м. Київ — 6350 випадків;

Київська область — 3090 випадків;

Львівська область — 7254 випадки;

Луганська область — 95 випадків;

Миколаївська область — 487 випадків;

Одеська область — 2258 випадків;

Полтавська область — 334 випадки;

Рівненська область — 4740 випадків;

Сумська область — 341 випадок;

Тернопільська область — 2276 випадків;

Харківська область — 2723 випадки;

Херсонська область — 204 випадки;

Хмельницька область — 909 випадків;

Чернівецька область — 5185 випадків;

Черкаська область — 755 випадків;

Чернігівська область — 612 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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