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14 липня 2020, 09:51 8

Коронавірус в Україні: за добу виявили 638 нових випадків

14 липня 2020, 09:51 8
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За минулу добу зафіксували 14 летальних випадків, 651 пацієнт одужав
За минулу добу зафіксували 14 летальних випадків, 651 пацієнт одужав
pixabay.com
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В Україні з початку пандемії заразилося 54 771 людина, з них одужали 27 157 та 1414 осіб померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільшу кількість інфікованих за добу виявлено у Львівській області - 147 осіб, у Києві - 112, у Закарпатській області - 67, в Івано-Франківській - 56.

У Житомирській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській та Полтавській областях не зафіксували жодного нового випадку зараження за останню добу.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2148 випадків;
  • Волинська область — 3080 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1146 випадків;
  • Донецька область — 765 випадків;
  • Житомирська область — 1542 випадки;
  • Закарпатська область — 4055 випадків;
  • Запорізька область — 622 випадки;
  • Івано-Франківська область — 3127 випадків;
  • Кіровоградська область — 674 випадки;
  • м. Київ — 6350 випадків;
  • Київська область — 3090 випадків;
  • Львівська область — 7254 випадки;
  • Луганська область — 95 випадків;
  • Миколаївська область — 487 випадків;
  • Одеська область — 2258 випадків;
  • Полтавська область — 334 випадки;
  • Рівненська область — 4740 випадків;
  • Сумська область — 341 випадок;
  • Тернопільська область — 2276 випадків;
  • Харківська область — 2723 випадки;
  • Херсонська область — 204 випадки;
  • Хмельницька область — 909 випадків;
  • Чернівецька область — 5185 випадків;
  • Черкаська область — 755 випадків;
  • Чернігівська область — 612 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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