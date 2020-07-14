Коронавірус в Україні: за добу виявили 638 нових випадків
За минулу добу зафіксували 14 летальних випадків, 651 пацієнт одужав
За минулу добу зафіксували 14 летальних випадків, 651 пацієнт одужав
В Україні з початку пандемії заразилося 54 771 людина, з них одужали 27 157 та 1414 осіб померли.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільшу кількість інфікованих за добу виявлено у Львівській області - 147 осіб, у Києві - 112, у Закарпатській області - 67, в Івано-Франківській - 56.
У Житомирській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській та Полтавській областях не зафіксували жодного нового випадку зараження за останню добу.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2148 випадків;
- Волинська область — 3080 випадків;
- Дніпропетровська область — 1146 випадків;
- Донецька область — 765 випадків;
- Житомирська область — 1542 випадки;
- Закарпатська область — 4055 випадків;
- Запорізька область — 622 випадки;
- Івано-Франківська область — 3127 випадків;
- Кіровоградська область — 674 випадки;
- м. Київ — 6350 випадків;
- Київська область — 3090 випадків;
- Львівська область — 7254 випадки;
- Луганська область — 95 випадків;
- Миколаївська область — 487 випадків;
- Одеська область — 2258 випадків;
- Полтавська область — 334 випадки;
- Рівненська область — 4740 випадків;
- Сумська область — 341 випадок;
- Тернопільська область — 2276 випадків;
- Харківська область — 2723 випадки;
- Херсонська область — 204 випадки;
- Хмельницька область — 909 випадків;
- Чернівецька область — 5185 випадків;
- Черкаська область — 755 випадків;
- Чернігівська область — 612 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Сосни, Труханов і Путін: Хто завадить "Слугам народу" підкорити Південь України
Нездоланні мери та ОПЗЖ: чого чекати "Слугам народу" на Сході України