У Чернівцях поліція відкрила справу через фейкове мінування міськради
Поліція порушила кримінальну справу за фактом неправдивих повідомлень про замінування низки об'єктів у Чернівцях, зокрема будівлі міської ради.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає RegioNews.
За інформацією правоохоронців, 10 липня надійшли повідомлення вибухівку в будівлі Чернівецької міської ради, одному з навчальних закладів, а також на площах Філармонії та Центральній.
Туди були скеровані всі служби і проведені заходи із забезпечення безпеки громадян, а також виявлення та знешкодження можливої вибухівки.
З будівель Чернівецької міської ради та навчального закладу було евакуйовано 125 осіб.
Поліцейські вибухотехніки обстежили зазначені у повідомленні площі, будівлі та прилеглі території. Будь-яких підозрілих чи вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили", - йдеться в повідомленні.
Слідчі Шевченківського відділення поліції порушили кримінальну справу за фактом завідомо неправдивого повідомлення про замінування.
Нагадаємо, на сайті Чернівецької облради з’явився проект рішення щодо недовіри голові ОДА Осачуку.