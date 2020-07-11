У Чернівцях поліція відкрила справу через фейкове мінування міськради

Від початку тижня в поліцію Чернівців надійшло 5 повідомлень про замінування різних об’єктів

Від початку тижня в поліцію Чернівців надійшло 5 повідомлень про замінування різних об’єктів

Фото: Нацполіція

Поліція порушила кримінальну справу за фактом неправдивих повідомлень про замінування низки об'єктів у Чернівцях, зокрема будівлі міської ради.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, 10 липня надійшли повідомлення вибухівку в будівлі Чернівецької міської ради, одному з навчальних закладів, а також на площах Філармонії та Центральній.

Туди були скеровані всі служби і проведені заходи із забезпечення безпеки громадян, а також виявлення та знешкодження можливої вибухівки.

З будівель Чернівецької міської ради та навчального закладу було евакуйовано 125 осіб.

Поліцейські вибухотехніки обстежили зазначені у повідомленні площі, будівлі та прилеглі території. Будь-яких підозрілих чи вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Шевченківського відділення поліції порушили кримінальну справу за фактом завідомо неправдивого повідомлення про замінування.

Нагадаємо, на сайті Чернівецької облради з’явився проект рішення щодо недовіри голові ОДА Осачуку.