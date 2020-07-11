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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 липня 2020, 14:59 3

У Чернівцях поліція відкрила справу через фейкове мінування міськради

11 липня 2020, 14:59 3
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Від початку тижня в поліцію Чернівців надійшло 5 повідомлень про замінування різних об’єктів
Від початку тижня в поліцію Чернівців надійшло 5 повідомлень про замінування різних об’єктів
Фото: Нацполіція
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Поліція порушила кримінальну справу за фактом неправдивих повідомлень про замінування низки об'єктів у Чернівцях, зокрема будівлі міської ради.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, 10 липня надійшли повідомлення вибухівку в будівлі Чернівецької міської ради, одному з навчальних закладів, а також на площах Філармонії та Центральній.

Туди були скеровані всі служби і проведені заходи із забезпечення безпеки громадян, а також виявлення та знешкодження можливої вибухівки.

З будівель Чернівецької міської ради та навчального закладу було евакуйовано 125 осіб.

Поліцейські вибухотехніки обстежили зазначені у повідомленні площі, будівлі та прилеглі території. Будь-яких підозрілих чи вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Шевченківського відділення поліції порушили кримінальну справу за фактом завідомо неправдивого повідомлення про замінування.

Нагадаємо, на сайті Чернівецької облради з’явився проект рішення щодо недовіри голові ОДА Осачуку.

мінування Чернівці кримінальна справа горсовет Нацполіція
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