Біля Одеської ОДА мітингували жителі Лиманського району: не хочуть приєднання до Березівки
Акція протесту пройшла перед будівлею Одеської облдержадміністрації, люди виступили проти приєднання частини Лиманського району до Березівки.
Про це передає RegioNews з посиланням на "Думська".
Учасники мітингу вимагали, щоб Доброслав став частиною Одеського району, як пропонує Кабінет міністрів України, а не Березівського, на чому наполягає проросійська "Оппоплатформа".
Раніше з цього приводу висловилися Доброславский селищний, Кремидовский, Трояндовский, Шомполовский, Сербковский сільські та Лиманський районна ради.
На думку жителів району приєднання їх населених пунктів до Березівського району "суперечить усім нормам адміністративно-територіальної реформи, абсолютно нелогічно з географічної, економічної та логістичної точок зору".
Нагадаємо, 2 липня в Одесі НАБУ проводила обшуки у справі, в якій фігурує мер міста Геннадій Труханов.