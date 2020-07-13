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13 липня 2020, 11:52 4

Біля Одеської ОДА мітингували жителі Лиманського району: не хочуть приєднання до Березівки

13 липня 2020, 11:52 4
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В акції взяли участь жителі Доброслава і ряду інших населених пунктів району
В акції взяли участь жителі Доброслава і ряду інших населених пунктів району
Фото: Думська
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Акція протесту пройшла перед будівлею Одеської облдержадміністрації, люди виступили проти приєднання частини Лиманського району до Березівки.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Думська".

Учасники мітингу вимагали, щоб Доброслав став частиною Одеського району, як пропонує Кабінет міністрів України, а не Березівського, на чому наполягає проросійська "Оппоплатформа".

Раніше з цього приводу висловилися Доброславский селищний, Кремидовский, Трояндовский, Шомполовский, Сербковский сільські та Лиманський районна ради.

На думку жителів району приєднання їх населених пунктів до Березівського району "суперечить усім нормам адміністративно-територіальної реформи, абсолютно нелогічно з географічної, економічної та логістичної точок зору".

Нагадаємо, 2 липня в Одесі НАБУ проводила обшуки у справі, в якій фігурує мер міста Геннадій Труханов.

Одеса протест митинг область територія
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