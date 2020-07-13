Лікарні Закарпаття майже повністю заповнені хворими COVID-19
На Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі майже на 90% заповнені пацієнтами, хворими коронавірусом.
Про це повідомляє агентство УНІАН із посиланням на Закарпатську ОДА, передає RegioNews.
Зазначається, що інтенсивний приріст хворих на коронавірусну інфекцію в Закарпатській області медики фіксують упродовж останніх трьох тижнів.
10 липня було зафіксовано 112 нових випадків захворювання на COVID-19, учора – 69, а вже сьогодні маємо статистику 79 нових пацієнтів", - уточнили в ОДА.
Наразі лікарні області найбільше потребують кисневих концентраторів, які насичують організм хворої людини киснем.
Станом на сьогодні 40 таких апаратів потрібно для медичних закладів другої та третьої хвилі. У середньому 10-літровий кисневий концентратор коштує 40 тис. грн. Лікарні другої та третьої хвилі мають закуповувати такі апарати за власний кошт", - додали чиновники.
Обласна влада вже звернулася до волонтерів та меценатів з проханням допомогти в їх закупівлі.
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Нагадаємо, за останню добу Covid-19 підтвердили у 612 людей, зафіксовано 15 летальних випадків.