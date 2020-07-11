У МОЗ розповіли, коли в Україні запровадять електронний лікарняний

Систему завершать тестувати через декілька тижнів

Систему завершать тестувати через декілька тижнів

Фото: flickr

Міністерство охорони здоров'я планує запустити в тестовому режимі електронні лікарняні вже в серпні.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, система проходить тестування у більш ніж 700 лікарнях, на його завершення очікують упродовж 1-2 тижнів.

У серпні ми плануємо запустити цю систему. Спочатку вона буде працювати в тестовому режимі - будуть і електронні і звичайні лікарняні. В майбутньому ми досить швидко перейдемо на електронний реєстр лікарняних", - сказав Степанов.

Він додав, що лікарі будуть заповнювати лікарняні в електронному реєстрі на сайті Пенсійного фонду, а також матимуть можливість підписати його за допомогою електронного підпису.

На думку міністра, ця система дозволить знизити ризик фальсифікацій, і заощадити кошти, які використовувалися на закупівлю паперових лікарняних.

Щорічно МОЗ купувало ці листки непрацездатності на більш ніж 4 млн гривень. Це недоречно", - додав Степанов.

Нагадаємо, МОЗ готує лікарні до другої хвилі COVID-19 у трьох областях.