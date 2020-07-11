Коронавірус в Україні: за добу виявлено 819 нових випадків захворювання

Темпи приросту нових хворих залишаються високими

Темпи приросту нових хворих залишаються високими

Фото: flickr

11 липня в Україні від початку епідемії нараховується 52 843 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, упродовж доби захворювання підтверджено у 819 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Вилікувався 861 пацієнт, вже другий день поспіль число тих, хто одужав, більше кількості осіб, які захворіли.

За добу померли 27 хворих COVID-19.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

Загалом від початку епідемії померли 1372 особи, 25 661 пацієнт одужав.

У лікарнях перебувають 3912 осіб, з них 105 підключені до апарату ШВЛ.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 2081 (1522 одужали);

Волинська обл. — 2987 (1585 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1140 (1022 одужали);

Донецька обл. — 758 (249 одужали);

Житомирська обл. — 1521 (1129 одужали);

Закарпатська обл. — 3842 (1197 одужали);

Запорізька обл. — 612 (509 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2971 (1228 одужали);

м. Київ — 6115 (2058 одужали);

Київська обл. — 2986 (1796 одужали);

Кіровоградська обл. — 670 (585 одужали);

Луганська обл. — 93 (73 одужали);

Львівська обл. — 6882 (1009 одужали);

Миколаївська обл. — 477 (369 одужали);

Одеська обл. — 2141 (947 одужали);

Полтавська обл. — 331 (297 одужали);

Рівненська обл. — 4520 (2699 одужали);

Сумська обл. — 337 (291 одужали);

Тернопільська обл. — 2217 (1368 одужали);

Харківська обл. — 2621 (1357 одужали);

Херсонська обл. — 204 (186 одужали);

Хмельницька обл. — 888 (645 одужали);

Черкаська обл. — 738 (589 одужали);

Чернівецька обл. — 5117 (2669 одужали);

Чернігівська обл. — 594 (282 одужали).

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 52 043 випадків коронавірусу, заразилися 819 осіб.