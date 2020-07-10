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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 липня 2020, 15:26 13

Зеленський заявив, що Медведчука фінансує Росія, у Кремлі заперечують

10 липня 2020, 15:26 13
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Президент вважає, що цим питанням мають займатися правоохоронці
Президент вважає, що цим питанням мають займатися правоохоронці
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир висловив переконання у тому, що лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук фінансується Кремлем.

Відповідне відео опублікував у Facebook прессекретар "Нацкорпусу" Роман Чернишов, передає RegioNews.

Під час візиту президента у Волинську область 9 липня активісти "Нацкорпусу” поставили Зеленському запитання про Медведчука, і нагадали його слова про те, що йому відомо, ким фінансується Медведчук.

У відповідь Зеленський заявив, що Віктор Медведчук фінансується із Російської Федерації, однак це питання потрібно адресувати не до нього, а до правоохоронних органів.

Ми ж із вами повинні жити по законах… Я впевнений, що він дійсно фінансується з Російської Федерації. Я з вами така сама людина. Потрібно, щоб правоохоронні органи цим дійсно детально займались. Я вас чую і я з вами у цьому питанні однієї думки", - сказав Зеленський.

10 липня речник президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, назвав помилковою інформацію Зеленського про фінансування Росією Медведчука, пише "Інтерфакс-Україна".

Російська Федерація не фінансує Медведчука. Судячи з усього, президент має помилкову інформацію", - сказав він.

Нагадаємо, 10 липня після візиту президента у Волинській ОДА звільнили двох посадовців.

Володимир Зеленський Нацкорпус ОПЗЖ Віктор Медведчук Кремль финансирование
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