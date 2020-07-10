Посуху в Одеській області визнали надзвичайною ситуацією державного рівня
Найбільше від посухи постраждали фермери Бессарабії та Лиманського району
Найбільше від посухи постраждали фермери Бессарабії та Лиманського району
Державна служба України з надзвичайних ситуацій визнала посуху в Одеській області надзвичайною ситуацією природного характеру державного рівня.
Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, пише RegioNews.
Збитки від посухи в Одеській області, за оцінками очільника ОДА, перевищують 6,5 млрд грн.
З обласного бюджету виділено 18 млн грн на екстрену підтримку аграріїв. Ми звернулися до Кабміну за підтримкою наших фермерів", — заявив Куций.
Традиційний щотижневий звіт про заходи Одеська обласна державна адміністрація. Епідемічна ситуація Станом на сьогодні...Опубліковано Максимом Куцим Пʼятниця, 10 липня 2020 р.
Нагадаємо, через посуху Одеська область втратила рекордну кількість посівів озимих.
Українським аграріям виплатять компенсації за посуху. За кожен гектар втрачених посівів обіцяють від 4,5 до 5 тисяч гривень.
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