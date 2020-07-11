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На Херсонщині за добу ліквідували 18 пожеж в екосистемах
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 липня 2020, 14:27 9

На Херсонщині за добу ліквідували 18 пожеж в екосистемах

11 липня 2020, 14:27 9
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Більшість пожеж виникли через людський фактор
Більшість пожеж виникли через людський фактор
Фото: dsns.gov.ua
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Упродовж минулої доби в Херсонській області рятувальники ліквідували 18 пожеж в екосистемах, їхня загальна площа склала майже 8 гектарів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
https://regionews.ua/

За даними рятувальників, в основному горіли сухостої та сміття на відкритих територіях.

10 липня підрозділи обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій 18 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. На таких пожежах довелося попрацювати пожежникам Скадовського, Горностаївського, Голопристанського, Каланчацького, Новотроїцького, Білозерського, Великоолександрівського, Суворовського, Каховського та Бериславського районів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві відзначають, що практично всі пожежі в екосистемах виникли з вини місцевих мешканців.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

Херсон пожежа ДСНС рятувальники
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