У західних областях України оголосили штормове попередження
11 липняу західних областях України очікується значне погіршення погодних умов, пройдуть грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Про це повідомляє управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.
На вихідні у регіоні оголошено штормове попередження, а також I рівень небезпеки (жовтий).
Крім того, 12 липня також очікуються значні грозові дощі. У Карпатах і на Закарпатті сильні дощі (II рівень небезпеки, помаранчевий).
За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області 11 липня в другій половині дня грози, місцями сильні зливи, під час гроз подекуди шквали 17 – 22 м/с, град", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС попередили, що у наступні декілька днів можливе зростання рівня води у рiчках Сян та Днiстер в Львiвській, Iвано-Франкiвська областях.
Нагадаємо, за підрахунками Кабінету міністрів на Прикарпатті стихія знищила 22 тисячі домогосподарств.
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