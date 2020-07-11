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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 липня 2020, 11:23 1

У західних областях України оголосили штормове попередження

11 липня 2020, 11:23 1
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Можливе значне зростання рівня води у річках
Можливе значне зростання рівня води у річках
Фото: flickr
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11 липняу західних областях України очікується значне погіршення погодних умов, пройдуть грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

На вихідні у регіоні оголошено штормове попередження, а також I рівень небезпеки (жовтий).

Крім того, 12 липня також очікуються значні грозові дощі. У Карпатах і на Закарпатті сильні дощі (II рівень небезпеки, помаранчевий).

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області 11 липня в другій половині дня грози, місцями сильні зливи, під час гроз подекуди шквали 17 – 22 м/с, град", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС попередили, що у наступні декілька днів можливе зростання рівня води у рiчках Сян та Днiстер в Львiвській, Iвано-Франкiвська областях.

Нагадаємо, за підрахунками Кабінету міністрів на Прикарпатті стихія знищила 22 тисячі домогосподарств.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що за підтоплені будинки на Прикарпатті будуть виплачувати по 8 тисяч гривень.

негода Повінь ДСНС шторм рятувальники
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