Доба в ООС: поранені троє українських військових, один загинув

Бойовики обстріляли житлові будинки в одному із сіл

Бойовики обстріляли житлові будинки в одному із сіл

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу збройні групування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, а ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики використовували майже всі наявні види озброєння: великокаліберні міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю і безпілотні літальні апарати.

За минулу добу, на жаль, один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще троє українських воїнів отримали поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненим воїнам бажає якнайшвидшого одужання", - повідомили в ООС.

Крім цього, бойовики обстріляли житлові будинки місцевих жителів селища Зайцево: пошкоджена покрівля даху, стіни і стеля в хаті, розбиті склопакети. Жертв серед цивільного населення немає.

За даними розвідки 8 липня українські захисники поранили двох загарбників і знищили один автомобіль типу "Тигр".

З початку поточної доби бойовики активності не проявляли.

Нагадаємо, днями раніше від обстрілу постраждало четверо українських військових.