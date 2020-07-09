09:56  09 липня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 810 нових випадків
10:32  09 липня
У Чернівецькій області досі підтоплені 4 населені пункти
08:21  09 липня
Доба в ООС: поранені троє українських військових, один загинув
UA | RU
UA | RU
09 липня 2020, 08:21 2

Доба в ООС: поранені троє українських військових, один загинув

09 липня 2020, 08:21 2
Читайте также на русском языке
Бойовики обстріляли житлові будинки в одному із сіл
Бойовики обстріляли житлові будинки в одному із сіл
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За минулу добу збройні групування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, а ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики використовували майже всі наявні види озброєння: великокаліберні міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю і безпілотні літальні апарати.

За минулу добу, на жаль, один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще троє українських воїнів отримали поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненим воїнам бажає якнайшвидшого одужання", - повідомили в ООС.

Крім цього, бойовики обстріляли житлові будинки місцевих жителів селища Зайцево: пошкоджена покрівля даху, стіни і стеля в хаті, розбиті склопакети. Жертв серед цивільного населення немає.

За даними розвідки 8 липня українські захисники поранили двох загарбників і знищили один автомобіль типу "Тигр".

З початку поточної доби бойовики активності не проявляли.

Нагадаємо, днями раніше від обстрілу постраждало четверо українських військових.

Донбас ОРДЛО ООС обстріли бойовики поранення
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Навіщо Петрашко хоче "зламати" ProZorro і чому це може коштувати Україні $600 млн щорічно
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »