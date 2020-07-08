У Львові повернули пільгові перевезення у громадському транспорті

Почати користуватися пільгами можна буде з 9 липня

Почати користуватися пільгами можна буде з 9 липня

Фото: flickr

8 липня львівська Комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про відновлення пільгового перевезення у транспорті міста.

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Він нагадав, що пільговий проїзд у транспорті Львова скасували 19 травня, і завдяки цьому рішенню вдалося врятувати життя багатьох людей.

Режим спецперевезень, запроваджений у зв’язку із карантинними обмеженнями, зберігається. У громадському транспорті можуть бути лише сидячі пасажири", – сказав він.

Садовий закликав пільговиків користуватись транспортом лише за крайньої потреби, з 11 до 16 години, коли міський транспорт найменш завантажений.

Нагадаємо, Садовий і Синютка лідирують у рейтингах кандидатів у мери Львова – СОЦИС.