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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
08 липня 2020, 21:41 6

У Львові повернули пільгові перевезення у громадському транспорті

08 липня 2020, 21:41 6
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Почати користуватися пільгами можна буде з 9 липня
Почати користуватися пільгами можна буде з 9 липня
Фото: flickr
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8 липня львівська Комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про відновлення пільгового перевезення у транспорті міста. 

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Він нагадав, що пільговий проїзд у транспорті Львова скасували 19 травня, і завдяки цьому рішенню вдалося врятувати життя багатьох людей.

Режим спецперевезень, запроваджений у зв’язку із карантинними обмеженнями, зберігається. У громадському транспорті можуть бути лише сидячі пасажири", – сказав він.

Садовий закликав пільговиків користуватись транспортом лише за крайньої потреби, з 11 до 16 години, коли міський транспорт найменш завантажений.

Нагадаємо, Садовий і Синютка лідирують у рейтингах кандидатів у мери Львова – СОЦИС.

Львів транспорт пільга Андрій Садовий карантин
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