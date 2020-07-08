У Львові повернули пільгові перевезення у громадському транспорті
Почати користуватися пільгами можна буде з 9 липня
Почати користуватися пільгами можна буде з 9 липня
8 липня львівська Комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про відновлення пільгового перевезення у транспорті міста.
Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.
Він нагадав, що пільговий проїзд у транспорті Львова скасували 19 травня, і завдяки цьому рішенню вдалося врятувати життя багатьох людей.
Режим спецперевезень, запроваджений у зв’язку із карантинними обмеженнями, зберігається. У громадському транспорті можуть бути лише сидячі пасажири", – сказав він.
Садовий закликав пільговиків користуватись транспортом лише за крайньої потреби, з 11 до 16 години, коли міський транспорт найменш завантажений.
Нагадаємо, Садовий і Синютка лідирують у рейтингах кандидатів у мери Львова – СОЦИС.
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