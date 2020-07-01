В Україні посилили відповідальність за водіння в нетверезому стані

З 1 липня набирає чинності відповідний закон

З 1 липня набирає чинності відповідний закон

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З 1 липня за водіння у нетверезому стані в Україні передбачена кримінальна відповідальність, також зросли штрафи за цей злочин.

Відповідний закон № 7279-д опублікований на офіційному сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Він був схвалений Верховною Радою ще у 2018 році, і мав вступити в силу у січні 2020 року, однак цю дату перенесли на 1 липня.

Відтепер під кримінальну відповідальність підпадає керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування особі, яка перебуває у стані такого сп’яніння чи під впливом таких ліків.

Крім того, кримінальним злочином тепер вважають відмову водія від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Допустимою нормою алкоголю в крові вважається не більше 0,2 проміле.

З 1 липня зросли і штрафи за водіння у нетверезому стані, тепер порушникам доведеться сплатити за перше порушення від 17 до 34 тисяч гривень з позбавленням прав на термін до 3 років.

Повторне порушення буде коштувати 51 тисячу гривень штрафу, і водій втрачатиме право на керування від двох до трьох років. Штрафи будуть вважатися не адміністративними, а кримінальними порушеннями, це означає, що порушнику загрожує отримання судимості.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні запрацювали перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.