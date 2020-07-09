Кабмин изменил порядок получения водительских прав

Теоретический и практический экзамен отныне будут фиксироваться на видео, а справка от автошколы будет действительна два года

Теоретический и практический экзамен отныне будут фиксироваться на видео, а справка от автошколы будет действительна два года

Фото: За рулем

МВД обновило Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя и утвердило Инструкцию об использование технических средств контроля во время сдачи экзаменов.

Об этом пишет Regionews. Отныне документами, удостоверяющими подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, являются: свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей, информация о котором внесена учреждением в ЕГР МВД;

документы о профессиональном (профессионально-техническом) образовании государственного образца по профессиям "Водитель автотранспортных средств", "Водитель мототранспортных средств", "Водитель трамвая", "Водитель троллейбуса" (диплом квалифицированного работника, свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации), выданные учреждением, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере профессионального (профессионально-технического) образования. Если лицо по любым причинам не сдало экзамены в ТСЦ МВД, выданный документ, удостоверяющий подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, считается действительным для сдачи экзаменов в течение двух лет со дня окончания заведения. Во время сдачи теоретического и практического экзаменов используются технические средства контроля (в том числе фото - и видеофиксации процесса сдачи экзамена. Теоретический экзамен принимается в специально оборудованном помещении ТСЦ МВД. Экзаменационные билеты содержат 20 вопросов. Каждый вопрос имеет от двух до пяти вариантов ответов, только один из которых правильный. Лицу задаются исключительно вопросы, соответствующие категориям транспортных средств, право на управление которыми оно претендует получить. В случае открытия двух и более категорий транспортных средств теоретический экзамен сдается по экзаменационным билетам высшей категории. Результат успешно составленного теоретического экзамена действителен в течение трех месяцев. Практический экзамен сдают в том же ТСЦ МВД. Прием практического экзамена проводится в два этапа: первый этап практического экзамена - на площадке для обучения с начального управления;

второй этап практического экзамена в условиях дорожного движения на определенных ТСЦ МВД маршрутах (за исключением проверки навыков управления транспортными средствами категорий A1, A, B1). Оформление и выдача нового удостоверения водителя вместо утраченного или похищенного осуществляется без сдачи экзаменов. Напомним, в Украине ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.

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