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08 липня 2020, 15:44 3

Бойовики продовжують блокувати роботу КПВВ, пропускають лише на Луганщині

08 липня 2020, 15:44 3
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Рух через КПВВ "Мар’їнка" залишається заблокованим
Рух через КПВВ "Мар’їнка" залишається заблокованим
Фото: dpsu.gov.ua
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Російсько-окупаційна адміністрація продовжує часткове блокування проїзду на Донеччині, пропуск здійснюється лише на КПВВ "Станиця Луганська".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Окупанти повернули 34 особи та 2 транспортних засоби, які прямували на тимчасово окуповану територію", - повідомили у відомстві.

Зі слів повернених громадян, з настанням сутінок перед блокпостом бойовиків залишалися люди, які очікували на пропуск до ТОТУ.

КПВВ "Мар'їнка" залишається заблокованим бойовиками. За словами прикордонників, з тимчасово окупованої території прибув лише один чоловік, громадянин Німеччини, якого випустили окупанти.

Через КПВВ "Станиця Луганська" вчора лінію розмежування в пішому порядку перетнуло 723 особи. До тимчасово окупованої території – 366, до контрольованої території – 357.

Раніше повідомлялось, що КПВВ "Новотроїцьке" відновило роботу з боку окупованих районів.

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