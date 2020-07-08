Бойовики продовжують блокувати роботу КПВВ, пропускають лише на Луганщині

Рух через КПВВ "Мар’їнка" залишається заблокованим

Рух через КПВВ "Мар’їнка" залишається заблокованим

Фото: dpsu.gov.ua

Російсько-окупаційна адміністрація продовжує часткове блокування проїзду на Донеччині, пропуск здійснюється лише на КПВВ "Станиця Луганська".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Окупанти повернули 34 особи та 2 транспортних засоби, які прямували на тимчасово окуповану територію", - повідомили у відомстві.

Зі слів повернених громадян, з настанням сутінок перед блокпостом бойовиків залишалися люди, які очікували на пропуск до ТОТУ.

КПВВ "Мар'їнка" залишається заблокованим бойовиками. За словами прикордонників, з тимчасово окупованої території прибув лише один чоловік, громадянин Німеччини, якого випустили окупанти.

Через КПВВ "Станиця Луганська" вчора лінію розмежування в пішому порядку перетнуло 723 особи. До тимчасово окупованої території – 366, до контрольованої території – 357.

Раніше повідомлялось, що КПВВ "Новотроїцьке" відновило роботу з боку окупованих районів.