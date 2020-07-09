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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 липня 2020, 11:23 2

У багатоповерхівці Києва сталася пожежа, мешканців евакуювали

09 липня 2020, 11:23 2
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Поліція з'ясовує причини виникнення пожежі
Поліція з'ясовує причини виникнення пожежі
Фото: ДСНС
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9 липня у дев'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Закревського, 31 Деснянського району Києва виникла пожежа.

Про це у Facebook повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Повідомлення про пожежу надійшло о 02:10 ночі, загоряння сталося в одній із квартир на сьомому поверсі.

Під час гасіння пожежі вогнеборці по внутрішній сходовій клітині евакуювали із житлового будинку та вивели на безпечну відстань 15 осіб. Серед них також був і власник квартири, в якій виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Пожежу було ліквідовано о пів на четверту ночі, квартира, у якій відбулося загоряння, вигоріла повністю.

Причину та обставини виникнення пожежі з'ясовуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

Київ пожежа рятувальники ДСНС
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