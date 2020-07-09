У багатоповерхівці Києва сталася пожежа, мешканців евакуювали
9 липня у дев'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Закревського, 31 Деснянського району Києва виникла пожежа.
Про це у Facebook повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Повідомлення про пожежу надійшло о 02:10 ночі, загоряння сталося в одній із квартир на сьомому поверсі.
Під час гасіння пожежі вогнеборці по внутрішній сходовій клітині евакуювали із житлового будинку та вивели на безпечну відстань 15 осіб. Серед них також був і власник квартири, в якій виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
Пожежу було ліквідовано о пів на четверту ночі, квартира, у якій відбулося загоряння, вигоріла повністю.
Причину та обставини виникнення пожежі з'ясовуватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня.