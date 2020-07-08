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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
08 липня 2020, 19:23 5

На вокзалі Києва встановлять автоматичні системи вимірювання температури

08 липня 2020, 19:23 5
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Пасажирів з високою температурою не будуть допускати на територію вокзалу
Пасажирів з високою температурою не будуть допускати на територію вокзалу
Фото: flickr
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"Укрзалізниця" планує найближчим часом встановити системи скринінгу температури на Центральному вокзалі столиці.

Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик, передає RegioNews.

За його словами, планують встановити інфрачервоні системи скринінгу температури обличчя, які дозволяють вимірювати температуру зі швидкістю до 120 відвідувачів за хвилину.

Зокрема, дві системи вимірювання температури будуть встановлені на Центральному вокзалі столиці та одна — на Південному.

Системи автоматичного скринінгу температури дозволять швидко виміряти температуру, не створюючи скупчення людей на входах до вокзалу. Це значно зменшить ймовірність поширення інфекційних захворювань та допоможе швидко виявити потенційно хворих", - повідомив Юрик.

Він додав, що пасажирів з підозрою на захворювання не будуть допускати на територію, охорона буде рекомендувати їм звернутися до медпункту вокзалу.

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Нагадаємо, 8 липня в Україні зафіксовано вже 50 414 хворих COVID-19, за останню добу виявили 807 нових інфікованих.

Київ вокзал скринінг карантин температура
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