На вокзалі Києва встановлять автоматичні системи вимірювання температури

Пасажирів з високою температурою не будуть допускати на територію вокзалу

Пасажирів з високою температурою не будуть допускати на територію вокзалу

Фото: flickr

Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик, передає RegioNews.

За його словами, планують встановити інфрачервоні системи скринінгу температури обличчя, які дозволяють вимірювати температуру зі швидкістю до 120 відвідувачів за хвилину.

Зокрема, дві системи вимірювання температури будуть встановлені на Центральному вокзалі столиці та одна — на Південному.

Системи автоматичного скринінгу температури дозволять швидко виміряти температуру, не створюючи скупчення людей на входах до вокзалу. Це значно зменшить ймовірність поширення інфекційних захворювань та допоможе швидко виявити потенційно хворих", - повідомив Юрик.

Він додав, що пасажирів з підозрою на захворювання не будуть допускати на територію, охорона буде рекомендувати їм звернутися до медпункту вокзалу.

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