На вокзале Киева установят автоматические системы измерения температуры

Пассажиров с высокой температурой не будут допускать на территорию вокзала

Пассажиров с высокой температурой не будут допускать на территорию вокзала

Фото: flickr

"Укрзализныця" планирует в ближайшее время установить системы скрининга температуры на Центральном вокзале столицы.

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает RegioNews.

По его словам, планируется установить инфракрасные системы скрининга температуры лица, позволяющие измерять температуру со скоростью до 120 посетителей в минуту.

В частности, две системы измерения температуры будут установлены на Центральном вокзале столицы и одна - на Южном.

Системы автоматического скрининга температуры позволят быстро измерить температуру, не создавая скопления людей на входах в вокзал. Это значительно уменьшит вероятность распространения инфекционных заболеваний и поможет быстро выявить потенциально больных", - сообщил Юрик.

Он добавил, что пассажиров с подозрением на заболевание не будут допускать на территорию, охрана будет рекомендовать им обратиться в медпункт вокзала.

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Напомним, 8 июля в Украине зафиксировано 50 414 больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 807 новых инфицированных.