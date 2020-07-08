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Київ не готовий відновити навчання в школах з 1 вересня - Кличко
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08 липня 2020, 13:06 7

Київ не готовий відновити навчання в школах з 1 вересня - Кличко

08 липня 2020, 13:06 7
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До кінця карантину навчання буде дистанційним
До кінця карантину навчання буде дистанційним
Фото: з відкритих джерел
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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця поки не готова відновити навчання у школах у звичайному режимі з 1 вересня, проте влада робить все, щоб школи відкрилися при сприятливих умовах.

Про це він повідомив на брифінгу, передає RegioNews.

Можу сказати одне - до кінця карантину навчання буде дистанційним. Департамент освіти КМДА дав рекомендації всім навчальним закладам підготувати плани і розробити форму дистанційного навчання. Таким чином, кожна школа має можливість адаптувати програму до можливостей вчителів і учнів", - заявив мер.

Він нагадав, що за планом виходу із карантину, який зробив уряд, відновлення навчального процесу можливе на четвертому етапі виходу із карантину, до якого, на жаль, більшість регіонів країни не готові через високий рівень захворюваності.

Кличко додав, що місто робить усе, щоб з 1 вересня за сприятливої епідемічної ситуації розпочати навчальний процес у школах. Зокрема, за його словами, на підготовку шкіл було вже виділено 4 мільйони гривень, більша частина з яких пішла на проведення ремонтів.

Нагадаємо, у Києві зафіксували різкий сплеск захворюваності коронавірусом. За минулу добу у столиці підтвердили відразу 114 нових випадків COVID-19.

коронавірус Київ карантин школа діти Віталій Кличко
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