В Україні вже більше 50 тисяч заражених коронавірусом

За минулу добу померли 23 людини, за час пандемії всього - 1306 смертельних випадків

За минулу добу померли 23 людини, за час пандемії всього - 1306 смертельних випадків

pixabay.com

В Україні на ранок 8 липня зафіксовано вже 50 414 хворих COVID-19, за останню добу виявили 807 нових інфікованих.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу COVID-19 захворіло 807 осіб, з них 65 дітей і 46 медичних працівників. Були госпіталізовані 200 осіб. Зафіксовано 23 летальних випадки, при цьому одужали 926 пацієнтів", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами Степанова, це абсолютний рекорд за кількістю людей, які одужали.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області – 117, у місті Києві – 114 та Рівненській області – 76.

За минулу добу всього були проведені 27 584 тести, з них 13 568 методом ПЛР та 14 016 методом ІФА.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2002 випадки;

Волинська область — 2825 випадків;

Дніпропетровська область — 1120 випадків;

Донецька область — 713 випадків;

Житомирська область — 1484 випадки;

Закарпатська область — 3533 випадки;

Запорізька область — 599 випадків;

Івано-Франківська область — 2798 випадків;

Кіровоградська область — 664 випадки;

м. Київ — 5779 випадків;

Київська область — 2853 випадки;

Львівська область — 6562 випадки;

Луганська область — 87 випадків;

Миколаївська область — 463 випадки;

Одеська область — 1984 випадки;

Полтавська область — 326 випадків;

Рівненська область — 4304 випадки;

Сумська область — 323 випадки;

Тернопільська область — 2142 випадки;

Харківська область — 2466 випадків;

Херсонська область — 201 випадок;

Хмельницька область — 863 випадки;

Чернівецька область — 5051 випадок;

Черкаська область — 695 випадків;

Чернігівська область — 578 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 6 липня загальне число інфікованих в Україні становила 49 043 осіб.

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