09:48  08 липня
В Україні вже більше 50 тисяч заражених коронавірусом
10:13  08 липня
Голова Луганської ОДА попросив визнати лісові пожежі надзвичайною ситуацією державного рівня
08:21  08 липня
Ситуація в ООС: від обстрілів постраждало четверо українських військових
UA | RU
UA | RU
08 липня 2020, 09:48 3

В Україні вже більше 50 тисяч заражених коронавірусом

08 липня 2020, 09:48 3
Читайте также на русском языке
За минулу добу померли 23 людини, за час пандемії всього - 1306 смертельних випадків
За минулу добу померли 23 людини, за час пандемії всього - 1306 смертельних випадків
pixabay.com
Читайте также
на русском языке

В Україні на ранок 8 липня зафіксовано вже 50 414 хворих COVID-19, за останню добу виявили 807 нових інфікованих.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу COVID-19 захворіло 807 осіб, з них 65 дітей і 46 медичних працівників. Були госпіталізовані 200 осіб. Зафіксовано 23 летальних випадки, при цьому одужали 926 пацієнтів", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами Степанова, це абсолютний рекорд за кількістю людей, які одужали.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області – 117, у місті Києві – 114 та Рівненській області – 76.

За минулу добу всього були проведені 27 584 тести, з них 13 568 методом ПЛР та 14 016 методом ІФА.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2002 випадки;
  • Волинська область — 2825 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1120 випадків;
  • Донецька область — 713 випадків;
  • Житомирська область — 1484 випадки;
  • Закарпатська область — 3533 випадки;
  • Запорізька область — 599 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2798 випадків;
  • Кіровоградська область — 664 випадки;
  • м. Київ — 5779 випадків;
  • Київська область — 2853 випадки;
  • Львівська область — 6562 випадки;
  • Луганська область — 87 випадків;
  • Миколаївська область — 463 випадки;
  • Одеська область — 1984 випадки;
  • Полтавська область — 326 випадків;
  • Рівненська область — 4304 випадки;
  • Сумська область — 323 випадки;
  • Тернопільська область — 2142 випадки;
  • Харківська область — 2466 випадків;
  • Херсонська область — 201 випадок;
  • Хмельницька область — 863 випадки;
  • Чернівецька область — 5051 випадок;
  • Черкаська область — 695 випадків;
  • Чернігівська область — 578 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 6 липня загальне число інфікованих в Україні становила 49 043 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус Україна карантин смерть хвороба пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »