В Україні вже більше 50 тисяч заражених коронавірусом
В Україні на ранок 8 липня зафіксовано вже 50 414 хворих COVID-19, за останню добу виявили 807 нових інфікованих.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За минулу добу COVID-19 захворіло 807 осіб, з них 65 дітей і 46 медичних працівників. Були госпіталізовані 200 осіб. Зафіксовано 23 летальних випадки, при цьому одужали 926 пацієнтів", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами Степанова, це абсолютний рекорд за кількістю людей, які одужали.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області – 117, у місті Києві – 114 та Рівненській області – 76.
За минулу добу всього були проведені 27 584 тести, з них 13 568 методом ПЛР та 14 016 методом ІФА.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2002 випадки;
- Волинська область — 2825 випадків;
- Дніпропетровська область — 1120 випадків;
- Донецька область — 713 випадків;
- Житомирська область — 1484 випадки;
- Закарпатська область — 3533 випадки;
- Запорізька область — 599 випадків;
- Івано-Франківська область — 2798 випадків;
- Кіровоградська область — 664 випадки;
- м. Київ — 5779 випадків;
- Київська область — 2853 випадки;
- Львівська область — 6562 випадки;
- Луганська область — 87 випадків;
- Миколаївська область — 463 випадки;
- Одеська область — 1984 випадки;
- Полтавська область — 326 випадків;
- Рівненська область — 4304 випадки;
- Сумська область — 323 випадки;
- Тернопільська область — 2142 випадки;
- Харківська область — 2466 випадків;
- Херсонська область — 201 випадок;
- Хмельницька область — 863 випадки;
- Чернівецька область — 5051 випадок;
- Черкаська область — 695 випадків;
- Чернігівська область — 578 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на 6 липня загальне число інфікованих в Україні становила 49 043 осіб.
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