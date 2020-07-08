14:55  08 липня
Володимир Зеленський прибув на Буковину
15:17  08 липня
В ДБР закрили одну зі справ проти Порошенка
13:06  08 липня
Київ не готовий відновити навчання в школах з 1 вересня - Кличко
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
08 липня 2020, 15:41 28

Кабінет міністрів заборонив роботу нічних клубів після 23 години вечора

08 липня 2020, 15:41 28
Читайте также на русском языке
У нічних клубах спостерігається масове порушення протиепідемічних заходів
У нічних клубах спостерігається масове порушення протиепідемічних заходів
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів запровадив заборону на роботу нічних розважальних закладів в Україні після 23:00.

Про це у Facebook повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає RegioNews.

Тотальне недотримання соціальної дистанції, маскового режиму та дезінфекції, неконтрольоване зібрання людей, безвідповідальність сьогодні – десятки та сотні нових хворих завтра", - сказав він.

Ткаченко запропонував внести зміни до постанови Кабінету міністрів від 20 травня №392. За словами міністра, культурно-розважальні заклади будуть також працювати з деякими обмеженнями до 23:00.

Закладам культури необхідно дозволити працювати з 07.00 до 23.00. Вистави чи сеанси тривають по дві-три години і щоб людям просто вийти, враховуючи стандартний початок о 19.00, - потрібно більше часу", - повідомив він.

Також мінекономіки запропонувало виключити з постанови обмеження для суб’єктів громадського харчування, які працюють за адресною доставкою і на самовивіз, члени уряду підтримали ці пропозиції.

Нагадаємо, Уряд виділить кошти постраждалим у пожежі на Луганщині - Зеленський.

Кабмін Україна карантин заборона Нічні клуби
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Шмигаль: Гроші для постраждалих від пожеж на Луганщині виділять із резервного фонду
08 липня 2020, 15:22
В Донецькій області тимчасово заборонили відвідувати ліси
08 липня 2020, 14:32
Київ не готовий відновити навчання в школах з 1 вересня - Кличко
08 липня 2020, 13:06
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Навіщо Петрашко хоче "зламати" ProZorro і чому це може коштувати Україні $600 млн щорічно
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »