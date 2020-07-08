Кабінет міністрів заборонив роботу нічних клубів після 23 години вечора

У нічних клубах спостерігається масове порушення протиепідемічних заходів

У нічних клубах спостерігається масове порушення протиепідемічних заходів

Кабінет міністрів запровадив заборону на роботу нічних розважальних закладів в Україні після 23:00.

Про це у Facebook повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає RegioNews.

Тотальне недотримання соціальної дистанції, маскового режиму та дезінфекції, неконтрольоване зібрання людей, безвідповідальність сьогодні – десятки та сотні нових хворих завтра", - сказав він.

Ткаченко запропонував внести зміни до постанови Кабінету міністрів від 20 травня №392. За словами міністра, культурно-розважальні заклади будуть також працювати з деякими обмеженнями до 23:00.

Закладам культури необхідно дозволити працювати з 07.00 до 23.00. Вистави чи сеанси тривають по дві-три години і щоб людям просто вийти, враховуючи стандартний початок о 19.00, - потрібно більше часу", - повідомив він.

Також мінекономіки запропонувало виключити з постанови обмеження для суб’єктів громадського харчування, які працюють за адресною доставкою і на самовивіз, члени уряду підтримали ці пропозиції.

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