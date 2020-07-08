У Київській області виявили незаконне звалище львівського сміття

Справу розслідує Служба безпеки України

Справу розслідує Служба безпеки України

Фото: Facebook

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомив фахівець Державної екологічної інспекції Сергій Волков, передає RegioNews.

За його словами, недобросовісні перевізники із дозволу та відома сільського голови Щасливого та місцевого комунального підприємства упродовж тривалого часу скидали сміття, привезене із Львова.

Коли відходів вже назбиралося цілі гори, комунальне підприємство не придумало нічого кращого, як розкопати давно рекультивоване звалище відходів і закопало туди нове львівське сміття”, - розповів Волков.

Він додав, що дії чиновників завдали збитків у розмірі 200 млн грн.

Ми з іншими інспекторами виїхали на перевірку. Тепер справу передано до Служби безпеки України, а відповідати за все буде комунальне підприємство, яке отримало штрафів і збитків на 200 мільйонів гривень", - додав Волков.

Нагадаємо, чиновники Садового визнали, що скинуте на Рівненщині сміття привезли зі Львова.