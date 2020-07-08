В Донецькій області тимчасово заборонили відвідувати ліси

В області оголосили стан надзвичайної пожежної небезпеки

В області оголосили стан надзвичайної пожежної небезпеки

Фото: flickr

Щоб уникнути виникнення лісових пожеж, в Донецькій області запровадили тимчасову заборону на відвідування лісів.

Про це у Facebook повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області, передає RegioNews.

Зокрема, в період надзвичайної небезпеки забороняється відвідування лісових масивів, заїзд на територію лісового фонду транспортних засобів і розведення багать у лісі.

Також під заборону потрапляє випалювання трави, в тому числі на ділянках, що безпосередньо примикають до лісових масивів.

Заборонено палити сигаренти і кидати у лісових масивах непогашені сірники та недопалки.

Рятувальники Донеччини сподіваються на розуміння громадянами ситуації, що склалася. Адже обмеження на відвідування тимчасові і запроваджені вимушено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабінету Міністрів з проханням визнати масштабні пожежі на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що уряд виділить кошти для компенсацій постраждалим в результаті масштабних лісових пожеж у Луганській області.