Сводка ООС: девять обстрелов, трое раненых
Часть армейских резервов ООС сегодня задействовали при ликвидации пожара в Луганской области
Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", враг применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Хутору Свободный и Ореховому. Из автоматических станковых гранатометов обстреляли наши позиции вблизи Зайцевого и задействовали БПЛА для сброса выстрела ВОГ-25.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", захватчики вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения в пригороде Авдеевки. На этом участке фронта агрессор осуществлял обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, факты вражеской вооруженной агрессии из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы возле Марьинки, Опытного и Старогнатовки.
За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в больницу и оказали неотложную помощь врачей.
Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 8 июля 2020 года #ООС...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 8 июля 2020 г.
Напомним, за прошедшие сутки от обстрелов пострадали четверо украинских военных.