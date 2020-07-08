Сводка ООС: девять обстрелов, трое раненых

Потери противника уточняются

Потери противника уточняются

Часть армейских резервов ООС сегодня задействовали при ликвидации пожара в Луганской области

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", враг применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Хутору Свободный и Ореховому. Из автоматических станковых гранатометов обстреляли наши позиции вблизи Зайцевого и задействовали БПЛА для сброса выстрела ВОГ-25.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", захватчики вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения в пригороде Авдеевки. На этом участке фронта агрессор осуществлял обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, факты вражеской вооруженной агрессии из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы возле Марьинки, Опытного и Старогнатовки.

За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в больницу и оказали неотложную помощь врачей.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 8 июля 2020 года #ООС... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 8 июля 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки от обстрелов пострадали четверо украинских военных.