14:55  08 июля
Владимир Зеленский прибыл на Буковину
15:17  08 июля
В ГБР закрыли одно из дел против Порошенко
18:02  08 июля
Сводка ООС: девять обстрелов, трое раненых
UA | RU
UA | RU
08 июля 2020, 18:02 13

Сводка ООС: девять обстрелов, трое раненых

08 июля 2020, 18:02 13
Читайте також українською мовою
Потери противника уточняются
Потери противника уточняются
Читайте також
українською мовою

Часть армейских резервов ООС сегодня задействовали при ликвидации пожара в Луганской области

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", враг применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Хутору Свободный и Ореховому. Из автоматических станковых гранатометов обстреляли наши позиции вблизи Зайцевого и задействовали БПЛА для сброса выстрела ВОГ-25.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", захватчики вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения в пригороде Авдеевки. На этом участке фронта агрессор осуществлял обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, факты вражеской вооруженной агрессии из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы возле Марьинки, Опытного и Старогнатовки.

За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в больницу и оказали неотложную помощь врачей.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 8 июля 2020 года #ООС...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 8 июля 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки от обстрелов пострадали четверо украинских военных.

Донбасс ООС РФ война военные обстрелы ранение Донецкая область Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Пожар в Луганской области мог вызвать обстрел боевиков - полиция
08 июля 2020, 16:02
Шмыгаль: Деньги для пострадавших от пожаров на Луганщине выделят из резервного фонда
08 июля 2020, 15:22
В Донецкой области временно запретили посещать леса
08 июля 2020, 14:32
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Зачем Петрашко хочет "взломать" ProZorro и почему это может стоить Украине $600 млн ежегодно
Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »