09:54  07 липня
Коронавірус в Україні: число заражених наближається до 50 тисяч
12:14  07 липня
На Донбасі знову відкрився пункт пропуску: бойовики почали пропускати людей
17:52  07 липня
Зведення ООС: сім обстрілів, четверо поранених
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
07 липня 2020, 18:12 18

Пожежа в Луганській області: згоріли десятки будинків, одна людина загинула

07 липня 2020, 18:12 18
Читайте также на русском языке
Пожежа охопила близько сотні гектарів лісу
Пожежа охопила близько сотні гектарів лісу
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Луганській області масштабна пожежа розповсюдилася на села Смолянинове та Капітанове Новоайдарського району, вогонь знищив кілька десятків житлових будинків.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
https://regionews.ua/

За даними рятувальників, через сильні пориви вітру та високу температуру пожежа швидко розповсюдилася і досягла значних масштабів.

Попередньо 1 особа загинула та 9 осіб госпіталізовані до лікарні. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" та 30 житлових будинків у с. Смолянинове", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 360 рятувальників та 85 одиниць техніки.

Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чоловік з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей", - додали в ДСНС.

За інформацією начальниці відділу комунікації поліції Луганської області Тетяни Погукай, пожежа дісталася також до околиць міста Сєвєродонецьк.

У районі смт Борівське вогонь з поля перекинувся на паркан житлового будинку, у районі с. Метьолкіне горить трава та нежитловий будинок, у районі міського сміттєзвалища горить ліс", - написала вона.

Також відомо, що проводиться евакуація мешканців смт Смолянинове.

Нагадаємо, поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Борівського та Охтирського лісництв вчора виникла пожежа, вогонь охопив близько 85 гектарів.

пожежа смерть ДСНС Луганська область Стихія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Пожежа в Луганській області: згоріли десятки будинків, одна людина загинула
07 липня 2020, 18:12
На Луганщині пожежа досягла населених пунктів, жителів евакуюють
07 липня 2020, 15:24
У Києві через витік газу та пожежу евакуювали мешканців багатоповерхівки
07 липня 2020, 14:28
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »