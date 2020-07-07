Пожежа в Луганській області: згоріли десятки будинків, одна людина загинула

Пожежа охопила близько сотні гектарів лісу

Пожежа охопила близько сотні гектарів лісу

Фото: ДСНС

У Луганській області масштабна пожежа розповсюдилася на села Смолянинове та Капітанове Новоайдарського району, вогонь знищив кілька десятків житлових будинків.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

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За даними рятувальників, через сильні пориви вітру та високу температуру пожежа швидко розповсюдилася і досягла значних масштабів.

Попередньо 1 особа загинула та 9 осіб госпіталізовані до лікарні. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" та 30 житлових будинків у с. Смолянинове", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 360 рятувальників та 85 одиниць техніки.

Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чоловік з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей", - додали в ДСНС.

За інформацією начальниці відділу комунікації поліції Луганської області Тетяни Погукай, пожежа дісталася також до околиць міста Сєвєродонецьк.

У районі смт Борівське вогонь з поля перекинувся на паркан житлового будинку, у районі с. Метьолкіне горить трава та нежитловий будинок, у районі міського сміттєзвалища горить ліс", - написала вона.

Також відомо, що проводиться евакуація мешканців смт Смолянинове.

Нагадаємо, поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Борівського та Охтирського лісництв вчора виникла пожежа, вогонь охопив близько 85 гектарів.