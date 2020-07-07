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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
07 липня 2020, 14:28 13

У Києві через витік газу та пожежу евакуювали мешканців багатоповерхівки

07 липня 2020, 14:28 13
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Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі житлового будинку
Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі житлового будинку
Фото: ДСНС
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7 липня у Києві в квартирі дев'ятиповерхового будинку на вулиці Райдужній, 69, стався витік газу і виникла пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва, передає RegioNews.

7 липня о 10:53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про витік газу з послідуючим горінням в одній з квартир на вул. Райдужна, 69, що у Дніпровському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, пожежа виникла у квартирі на першому поверсі, працівники ДСНС провели евакуацію мешканців будинку.

Під час евакуації пожежники виявили власника квартири, де сталося загоряння. Його з незначними опіками кисті правої руки передали медикам", – додали в пресслужбі.

На місці події працювали 3 пожежних машини та 12 чоловік особового складу підрозділів ДСНС Києва.

Нагадаємо, 5 липня у Новій Каховці загорілась багатоповерхівка. Спочатку загорілася одна з квартир на 5 поверсі, потім полум'я перекинулося на дах. Наступного дня мешканців постраждалих квартир відселили.

21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів, загинуло 5 осіб.

газ Київ пожежа рятувальники ДСНС
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