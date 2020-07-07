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07 липня 2020, 11:41 4

У Луганській області спалахнула масштабна лісова пожежа: пошкоджені 60 гектарів

07 липня 2020, 11:41 4
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Полум’я рухається в бік сіл Осколонівка та Боброве
Полум’я рухається в бік сіл Осколонівка та Боброве
Фото: з відкритих джерел
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На Луганщині на території двох лісництв сталася масштабна пожежа, яку рятувальники продовжують гасити.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТРК "Донбас Онлайн”.

Поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Борівського та Охтирського лісництв вчора виникла лісова пожежа. 6 липня вигоріли 40 гектарів лісу, наразі пошкоджені щонайменше 60 гектарів.

Полум’я рухається в бік сіл Осколонівка та Боброве.

До ліквідації наслідків спалаху було залучено 293 особи та 72 одиниці техніки.

Раніше повідомлялось, що у селі Грушуваха Барвінківського району Харківської області сталася пожежа на пшеничному полі площею майже 23 га.

ліс пожежа рятувальники тварини Луганська область
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