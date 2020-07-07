На Луганщині пожежа досягла населених пунктів, жителів евакуюють

Полум'я підійшло до селища Вовче

Полум'я підійшло до селища Вовче

Фото: ДСНС

Масштаби лісової пожежі в Луганській області збільшилися через сильні пориви вітру.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

У зв'язку з поривами вітру вогонь перекинувся на селище Вовче. Зараз там йде евакуація населення. Всі служби на місці", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, що поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Борівського та Охтирського лісництв вчора виникла пожежа, вогонь охопив близько 85 гектарів.

До ліквідації наслідків пожежі було залучено 293 людини і 72 одиниці техніки.