На Луганщині пожежа досягла населених пунктів, жителів евакуюють
Полум'я підійшло до селища Вовче
Полум'я підійшло до селища Вовче
Масштаби лісової пожежі в Луганській області збільшилися через сильні пориви вітру.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.
У зв'язку з поривами вітру вогонь перекинувся на селище Вовче. Зараз там йде евакуація населення. Всі служби на місці", - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, що поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Борівського та Охтирського лісництв вчора виникла пожежа, вогонь охопив близько 85 гектарів.
До ліквідації наслідків пожежі було залучено 293 людини і 72 одиниці техніки.
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