09:54  07 липня
Коронавірус в Україні: число заражених наближається до 50 тисяч
12:14  07 липня
На Донбасі знову відкрився пункт пропуску: бойовики почали пропускати людей
17:52  07 липня
Зведення ООС: сім обстрілів, четверо поранених
UA | RU
UA | RU
07 липня 2020, 15:24 19

На Луганщині пожежа досягла населених пунктів, жителів евакуюють

07 липня 2020, 15:24 19
Читайте также на русском языке
Полум'я підійшло до селища Вовче
Полум'я підійшло до селища Вовче
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Масштаби лісової пожежі в Луганській області збільшилися через сильні пориви вітру.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

У зв'язку з поривами вітру вогонь перекинувся на селище Вовче. Зараз там йде евакуація населення. Всі служби на місці", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, що поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Борівського та Охтирського лісництв вчора виникла пожежа, вогонь охопив близько 85 гектарів.

До ліквідації наслідків пожежі було залучено 293 людини і 72 одиниці техніки.

ліс пожежа люди ДСНС село
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »