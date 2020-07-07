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Зведення ООС: сім обстрілів, четверо поранених
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07 липня 2020, 17:52 3

Зведення ООС: сім обстрілів, четверо поранених

07 липня 2020, 17:52 3
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7 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку півтори години обстрілював підступи до Новотошківського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники з гранатометів різних систем та стрілецької зброї провокували українських захисників біля Старогнатівки і Водяного.

Неподалік Богданівки окупанти вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Авдіївки двічі задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до шпиталю та надано невідкладну допомогу лікарів. Стан здоров’я українських захисників задовільний.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 7 липня 2020 року #ООС...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 7 липня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український захисник отримав бойову травму.

Донбас ООС РФ війна обстріли Луганщина поранення Донецька область
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