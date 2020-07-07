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Ситуація на Донбасі: бойовики 7 разів порушили режим "тиші"
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07 липня 2020, 08:21 1

Ситуація на Донбасі: бойовики 7 разів порушили режим "тиші"

07 липня 2020, 08:21 1
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Один український військовий отримав бойове травмування
Один український військовий отримав бойове травмування
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, окупанти застосовували заборонені озброєння: артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти і 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Стріляли в районі Новгородського, Зайцево, Південного і Хутора Вільного, а також неподалік від Верхньоторецького і Старогнатовки.

Наші воїни негайно реагували на всі можливі погрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії", - зазначили в штабі ООС.

Від початку поточної доби збройні формування РФ тричі рази порушили режим припинення вогню. За наявною інформацією, за поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, днями раніше збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли поранення
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