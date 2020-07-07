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Сводка ООС: семь обстрелов, четверо раненых
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07 июля 2020, 17:52 5

Сводка ООС: семь обстрелов, четверо раненых

07 июля 2020, 17:52 5
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7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете полтора часа обстреливал подступы к Новотошковскому.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", захватчики из гранатометов различных систем и стрелкового оружия провоцировали украинских защитников возле Старогнатовки и Водяного.

Неподалеку Богдановки оккупанты вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Авдеевки дважды задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

За текущие сутки вследствие вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в госпиталь и предоставили неотложную помощь врачей. Состояние здоровья украинских защитников удовлетворительное.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 7 июля 2020 года #ООС...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 7 июля 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский защитник получил боевую травму.

Донбасс ООС РФ война обстрелы Луганщина ранение Донецкая область
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