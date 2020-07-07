Сводка ООС: семь обстрелов, четверо раненых

Стреляли из запрещенного Минскими договоренностями оружия

Стреляли из запрещенного Минскими договоренностями оружия

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете полтора часа обстреливал подступы к Новотошковскому.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", захватчики из гранатометов различных систем и стрелкового оружия провоцировали украинских защитников возле Старогнатовки и Водяного.

Неподалеку Богдановки оккупанты вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Авдеевки дважды задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

За текущие сутки вследствие вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в госпиталь и предоставили неотложную помощь врачей. Состояние здоровья украинских защитников удовлетворительное.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 7 июля 2020 года #ООС... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 7 июля 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский защитник получил боевую травму.