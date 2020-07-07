Сводка ООС: семь обстрелов, четверо раненых
7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете полтора часа обстреливал подступы к Новотошковскому.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", захватчики из гранатометов различных систем и стрелкового оружия провоцировали украинских защитников возле Старогнатовки и Водяного.
Неподалеку Богдановки оккупанты вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Авдеевки дважды задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
За текущие сутки вследствие вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в госпиталь и предоставили неотложную помощь врачей. Состояние здоровья украинских защитников удовлетворительное.
Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 7 июля 2020 года #ООС...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 7 июля 2020 г.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский защитник получил боевую травму.