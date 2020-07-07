На Донбасі знову відкрився пункт пропуску: бойовики почали пропускати людей

КПВВ "Новотроїцьке" відновило роботу з боку окупованих районів

КПВВ "Новотроїцьке" відновило роботу з боку окупованих районів

Фото: з відкритих джерел

Окупаційні війська відновили пропуск громадян через пункт пропуску: на КПВВ "Новотроїцьке" прибув перший автомобіль з тимчасово окупованої території Донецької області.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Донецькому прикордонному загоні.

За інформацією прикордонників, з початку поточної доби українська сторона оформила пропуск більше 130 чоловік на тимчасово окуповану територію.

Перший транспорт приїхав з тимчасово окупованої території - дві людини. Один транспортний засіб було повернуто незаконними збройними формуваннями. Ми роз'яснюємо громадянам, що є ризик, що їх можуть не пропустити", - повідомила прессекретар Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко.

Вона нагадала, що при поверненні людям доведеться проходити двотижневу самоізоляцію через додаток "Дій вдома".

Зазначимо, що з української сторони КПВВ "Новотроїцьке" відновив роботу ще з 22 червня. При цьому пропуск громадян з окупованої території здійснювався до 28 червня, після чого бойовики відмовлялися, як впускати, так і випускати громадян.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики продовжують блокувати рух через пункти пропуску "Маріїнка" і "Новотроїцьке".