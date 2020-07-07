В окупованому Криму масові обшуки: затримали шістьох кримських татар

Із обшуками в будинки мешканців вломилися близько 4 ранку

Із обшуками в будинки мешканців вломилися близько 4 ранку

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У ході масових обшуків, які проходять в окупованому Криму затримано шестеро осіб.

Як передає RegioNews, про це повідомляють в громадському русі "Кримська солідарність".

Так, за попередніми даними, затримали кримськотатарських активістів та організаторів мусульманських свят. Серед них:

Еміль Зіядінов - активіст, стример. Брав участь у пікетах у Москві в якості протесту проти репресій в Криму. Стосовно нього був складений адміністративний протокол за ведення відеозйомки в день обшуку в будинках кримських татар у березні 2019 року.

Сейран Хайретдінов - одружений, 3 дітей. У своїй місцевості був у числі організаторів святкових заходів Курбан та Ораза-байрам. Активно відвідував судові процеси стосовно кримських татар.

Олександр Сизиков - російський мусульман інвалід I групи, повністю втратив зір у 2009 році. Двічі виходив на одиночні пікети на підтримку політв'язнів Едема Смаїлова, голови релігійної громади "Топчик", який до арешту був опікуном Сізікова.

Вадим Бектеміров - одружений, у нього донька. Активіст, який займався передачами в СІЗО політв'язням.

Також затримані Ісмет Ібрагімов, Алім Суф'яном - брали участь в організації мусульманських свят.

Зазначається, що обшуки проходили щонайменше за 7 адресами.

Нагадаємо, після анексії Криму часто проходять обшуки у журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

Раніше повідомлялося, що російські силовики 11 березня в будинках кримських татар провели ряд слідчих заходів. Провели сім обшуків, затримано п'ятеро осіб.