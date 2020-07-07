На окупованому сході країни немає загрози створення ударних угруповань - Наєв

Безпосередньої загрози вторгнення на територію України немає

Безпосередньої загрози вторгнення на територію України немає

Фото: з відкритих джерел

На даний момент на території тимчасово окупованих районів Луганської і Донецької областей немає загрози створення ударних угрупувань російських найманців.

Як передає RegioNews, про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі "Свободи слова".

Що стосується тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, ситуація в даний час не носить загрози створення ударних угруповань", - зазначив він, відповідаючи на питання, чи спостерігається активізація російських найманців в окупованих районах.

За його словами, підрозділи, які виконують бойові завдання в районі ООС, чітко відстежують дії противника.

На думку Наєва, на даний момент, безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Російської Федерації не спостерігається, але військові усвідомлюють, що повинні готуватися до будь-яких сценаріїв.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування.

Нагадаємо, Резніков розповідав про те, чи можлива широкомасштабна війна з РФ.