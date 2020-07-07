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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
07 июля 2020, 14:28 3

В Киеве из-за утечки газа и пожара эвакуировали жителей многоэтажки

07 июля 2020, 14:28 3
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Пожар возник в квартире на первом этаже жилого дома
Пожар возник в квартире на первом этаже жилого дома
Фото: ГСЧС
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7 июля в Киеве в квартире девятиэтажного дома на улице Радужной, 69, произошла утечка газа и возник пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева, передает RegioNews.

7 июля в 10:53 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве поступило сообщение об утечке газа с последующим горением в одной из квартир на ул. Радужная, 69, что в Днепровском районе столицы", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, пожар возник в квартире на первом этаже, работники ГСЧС провели эвакуацию жителей дома.

Во время эвакуации пожарные обнаружили хозяина квартиры, где произошло возгорание. Его с незначительными ожогами кисти правой руки передали медикам", - добавили в пресс-службе.

На месте происшествия работали 3 пожарных машины и 12 человек личного состава подразделений ГСЧС Киева.

Напомним, 5 июля в Новой Каховке загорелась многоэтажка. Вначале загорелась одна из квартир на 5 этаже, потом пламя перекинулось на крышу. На следующий день жителей пострадавших квартир отселили.

21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей, погибло 5 человек.

газ Киев пожар спасатели ГСЧС
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