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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 липня 2020, 10:32 6

У західних областях залишаються підтопленими п'ять населених пунктів

06 липня 2020, 10:32 6
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До робіт на території області залучено 167 осіб та 72 одиниці техніки
Фото: ДСНС
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Станом на 6 липня в Чернівецькій та Івано-Франківській областях залишаються підтопленими 5 населених пунктів.

Про це інформує пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.

Зокрема, під водою залишаються 14 підвалів будинків та 47 присадибних ділянок.

Досі зруйновані 202,5 км автомобільних доріг, найбільше в Івано-Франківській області - 201 км, а також 95 мостів.

Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях", - йдеться у повідомленні.

Також упродовж доби було відкачано понад 3 тисячі кубометрів води, розчищено 520 метрів доріг, і доставлено для населення 5 тон питної води.

Нагадаємо, у Львівській області через загрозу прориву дамби може затопити 7 сіл.

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негода Івано-Франківськ ДСНС Стихія Повінь Дощі
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