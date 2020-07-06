У західних областях залишаються підтопленими п'ять населених пунктів

До робіт на території області залучено 167 осіб та 72 одиниці техніки

До робіт на території області залучено 167 осіб та 72 одиниці техніки

Фото: ДСНС

Станом на 6 липня в Чернівецькій та Івано-Франківській областях залишаються підтопленими 5 населених пунктів.

Про це інформує пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.

Зокрема, під водою залишаються 14 підвалів будинків та 47 присадибних ділянок.

Досі зруйновані 202,5 км автомобільних доріг, найбільше в Івано-Франківській області - 201 км, а також 95 мостів.

Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях", - йдеться у повідомленні.

Також упродовж доби було відкачано понад 3 тисячі кубометрів води, розчищено 520 метрів доріг, і доставлено для населення 5 тон питної води.

Нагадаємо, у Львівській області через загрозу прориву дамби може затопити 7 сіл.

Через аварію на водопроводі п'ять міст Донецької області залишилися без водопостачання.