В западных областях остаются подтопленными пять населенных пунктов

К работам на территории области привлечено 167 человек и 72 единицы техники

К работам на территории области привлечено 167 человек и 72 единицы техники

Фото: ГСЧС

По состоянию на 6 июля в Черновицкой и Ивано-Франковской областях остаются подтопленными 5 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В частности, под водой остаются 14 подвалов домов и 47 приусадебных участков.

До сих пор разрушены 202,5 ​​км автомобильных дорог, больше всего в Ивано-Франковской области - 201 км, а также 95 мостов.

Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях", - говорится в сообщении.

Также за сутки было откачано более 3 тысяч кубометров воды, расчищено 520 метров дорог и доставлены для населения 5 тонн питьевой воды.

Напомним, во Львовской области из-за угрозы прорыва дамбы может затопить 7 сел.

Из-за аварии на водопроводе пять городов Донецкой области остались без водоснабжения.