В западных областях остаются подтопленными пять населенных пунктов
По состоянию на 6 июля в Черновицкой и Ивано-Франковской областях остаются подтопленными 5 населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.
В частности, под водой остаются 14 подвалов домов и 47 приусадебных участков.
До сих пор разрушены 202,5 км автомобильных дорог, больше всего в Ивано-Франковской области - 201 км, а также 95 мостов.
Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях", - говорится в сообщении.
Также за сутки было откачано более 3 тысяч кубометров воды, расчищено 520 метров дорог и доставлены для населения 5 тонн питьевой воды.
Напомним, во Львовской области из-за угрозы прорыва дамбы может затопить 7 сел.
Из-за аварии на водопроводе пять городов Донецкой области остались без водоснабжения.