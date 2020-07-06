09:49  06 липня
Добовий показник COVID-19 в Україні знизився, зафіксовано 543 нових випадки
10:32  06 липня
У західних областях залишаються підтопленими п'ять населених пунктів
08:19  06 липня
Доба на Донбасі: окупанти 8 разів порушили режим тиші
UA | RU
UA | RU
06 липня 2020, 09:11 6

На Донеччині п'ять міст залишилися без води через прорив на водогоні

06 липня 2020, 09:11 6
Читайте также на русском языке
Ремонтні бригади оцінюють масштаб аварії
Ремонтні бригади оцінюють масштаб аварії
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Через аварію на водопроводі п'ять міст Донецької області залишилися без водопостачання.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він зазначив, що прорив стався на ділянці магістрального водоводу діаметром 140 см між другим і третім підйомами Другого донецького водопроводу.

Ремонтні бригади вже виїхали на місце. Про хід ремонту і терміни його завершення буде повідомлено, як тільки ремонтники оцінять масштаб аварії", - написав голова області.

Водопостачання в Дружківці, Костянтинівці та частково в Торецьку буде зупинено, у Слов'янську і Краматорську обмежать подачу води.

Пізніше голова ОДА додав, що у найвіддаленішій точці - Костянтинівці - вода у місці підключення з'явиться сьогодні, 6 липня, ввечері, а у будинках та квартирах - вночі. Жителі Слов'янська, Краматорська, Торецька та Дружківки у повному обсязі отримають воду раніше.

Нагадаємо, згідно зі статистикою, всього 22% жителів Херсонської області п'ють безпечну воду.

вода дамба ОДА Донецька область область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »