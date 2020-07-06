На Донеччині п'ять міст залишилися без води через прорив на водогоні

Ремонтні бригади оцінюють масштаб аварії

Ремонтні бригади оцінюють масштаб аварії

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Через аварію на водопроводі п'ять міст Донецької області залишилися без водопостачання.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він зазначив, що прорив стався на ділянці магістрального водоводу діаметром 140 см між другим і третім підйомами Другого донецького водопроводу.

Ремонтні бригади вже виїхали на місце. Про хід ремонту і терміни його завершення буде повідомлено, як тільки ремонтники оцінять масштаб аварії", - написав голова області.

Водопостачання в Дружківці, Костянтинівці та частково в Торецьку буде зупинено, у Слов'янську і Краматорську обмежать подачу води.

Пізніше голова ОДА додав, що у найвіддаленішій точці - Костянтинівці - вода у місці підключення з'явиться сьогодні, 6 липня, ввечері, а у будинках та квартирах - вночі. Жителі Слов'янська, Краматорська, Торецька та Дружківки у повному обсязі отримають воду раніше.

Нагадаємо, згідно зі статистикою, всього 22% жителів Херсонської області п'ють безпечну воду.