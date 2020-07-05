Українців попередили про підвищення рівня води в річках

Синоптики попереджають про можливість підтоплення будинків та присадибних ділянок

Синоптики попереджають про можливість підтоплення будинків та присадибних ділянок

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає RegioNews.

За даними Укргідрометцентру 5-6 липня на річці Прип'ять у створі поста Річиця при подальшому підйомі рівня води з добовою інтенсивністю 1-3 см за добу можливе досягнення позначки затоплення присадибних ділянок в селі Підгір'я (Ратнівський р-н, Волинська обл.)", - сказано в повідомленні.

Також в ДСНС підкреслили, що протягом 4-5 липня на річках басейнів Прута та Сірету рівень води може піднятися на 0,2-0,7 м над рівнями, а в місцях випадання сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Протягом 4-5 липня очікується підйом рівнів води на 1,3 - 1,8 м, в Дністрі на ділянці Розділ-Журавно, місцями можливий вихід води на заплаву і на річці Стрв'яж біля села Лука (Самбірський р-н Львівської обл.) на 2,5 - 3,5 м.

Наголошується, що на тлі підвищеної водності, затоплення заплави і с/г угідь, можливе досягнення відміток початкового затоплення окремих держоб'єктів і будинків, прирічкової інфраструктури.

Нагадаємо, в результаті паводків на заході України залишаються підтопленими 7 населених пунктів: 5 з них в Чернівецькій області та по одному в Тернопільській і Львівській областях.