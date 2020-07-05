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05 липня 2020, 19:00 2

Є загроза прориву дамби: У Львівській області може затопити 7 сіл

05 липня 2020, 19:00 2
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Фото з відкритих джерел
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У Львівській області попереджають про підйом рівня води в другій половині дня 5 липня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС.

Наголошується, що на річці Стрв'яж біля села Луки (Самбірський р-н, Львівська обл.) очікується продовження формування максимального рівня води чергової паводкової хвилі.

При цьому існує загроза прориву дамби і початкове підтоплення окремих прирічкових населених пунктів у Самбірському районі (село Бабино, Пиняни, Чернихів, Нижне, Острів, Луки, Хлопчиці)..

Нагадаємо, в Україні через сильні опади очікується підвищення рівня річок.

Львівщина дамба НП річка Повінь
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