Є загроза прориву дамби: У Львівській області може затопити 7 сіл

Оголошено штормове попередження

Оголошено штормове попередження

Фото з відкритих джерел

У Львівській області попереджають про підйом рівня води в другій половині дня 5 липня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС.

Наголошується, що на річці Стрв'яж біля села Луки (Самбірський р-н, Львівська обл.) очікується продовження формування максимального рівня води чергової паводкової хвилі.

При цьому існує загроза прориву дамби і початкове підтоплення окремих прирічкових населених пунктів у Самбірському районі (село Бабино, Пиняни, Чернихів, Нижне, Острів, Луки, Хлопчиці)..

Нагадаємо, в Україні через сильні опади очікується підвищення рівня річок.