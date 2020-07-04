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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 липня 2020, 17:26 5

Стрілянина в центрі Києва: охорону закладів притягнуть до відповідальності

04 липня 2020, 17:26 5
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Діям охоронців дадуть правову оцінку
Діям охоронців дадуть правову оцінку
Фото: скріншот відео
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В МВС заперечують інформацію про бездіяльність поліцейських під час бійки зі стріляниною у центрі Києва, і заявляють, що не втрутилися у конфлікт охоронці закладів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці заявляють, що охоронці закладів не припинили хуліганські дії.

Вони запевняють, що упродовж перших кількох хвилин після отримання виклику на місце події прибуло 7 екіпажів патрульних і слідчо-оперативна група районного управління поліції.

У поліції заявляють, що на фото та відео, яке поширюють у соцмережах, чоловіки в чорній формі, які стоять поблизу в момент бійки, не є поліцейськими.

Це охоронці розважальних закладів, які замість того, щоб втрутитися у конфлікт і припинити хуліганські дії, стояли і спостерігали за ними. У рамках розслідування кримінального провадження діям охоронців також буде дана правова оцінка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у суботу близько 4 години ранку невідомі влаштували бійку зі стріляниною у Києві на Бессарабській площі.

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