У Києві сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі

Причина конфлікту покищо невідома

Причина конфлікту покищо невідома

Фото: Київ оперативний

У суботу близько 4 години ранку невідомі влаштували бійку зі стріляниною у Києві на Бессарабській площі.

Про це у Facebook повідомляє спільнота "Київ оперативний", передає RegioNews.

Бійка із стріляниною о 04:00 ранку у самому центрі міста - в Арені, що на Бессарабці. Просто натовп молодиків, які гамселилися між собою. Є потерпілі", - йдеться у повідомленні.

Конфлікт виник на літній терасі біля торгового центру, під час бійки один із учасників здійснив декілька пострілів із вогнепальної зброї.

Причина конфлікту невідома. В результаті троє осіб постраждали, ще десятьох учасників бійки затримали поліцейські.

Зокрема, одна жінка отримала поранення ноги, ще двоє осіб потрапили до лікарні з ножовими пораненнями

Також спільнота "Київ оперативний" поширила відео бійки.

Нагадаємо, раніше у КМДА побилися депутат Київради та заступник головного архітектора Києва.