У Києві сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі
У суботу близько 4 години ранку невідомі влаштували бійку зі стріляниною у Києві на Бессарабській площі.
Про це у Facebook повідомляє спільнота "Київ оперативний", передає RegioNews.
Бійка із стріляниною о 04:00 ранку у самому центрі міста - в Арені, що на Бессарабці. Просто натовп молодиків, які гамселилися між собою. Є потерпілі", - йдеться у повідомленні.
Конфлікт виник на літній терасі біля торгового центру, під час бійки один із учасників здійснив декілька пострілів із вогнепальної зброї.
Причина конфлікту невідома. В результаті троє осіб постраждали, ще десятьох учасників бійки затримали поліцейські.
Зокрема, одна жінка отримала поранення ноги, ще двоє осіб потрапили до лікарні з ножовими пораненнями
Також спільнота "Київ оперативний" поширила відео бійки.
Нагадаємо, раніше у КМДА побилися депутат Київради та заступник головного архітектора Києва.