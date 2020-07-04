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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 липня 2020, 12:23 8

У Києві сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі

04 липня 2020, 12:23 8
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Причина конфлікту покищо невідома
Причина конфлікту покищо невідома
Фото: Київ оперативний
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У суботу близько 4 години ранку невідомі влаштували бійку зі стріляниною у Києві на Бессарабській площі.

Про це у Facebook повідомляє спільнота "Київ оперативний", передає RegioNews.

Бійка із стріляниною о 04:00 ранку у самому центрі міста - в Арені, що на Бессарабці. Просто натовп молодиків, які гамселилися між собою. Є потерпілі", - йдеться у повідомленні.

Конфлікт виник на літній терасі біля торгового центру, під час бійки один із учасників здійснив декілька пострілів із вогнепальної зброї.

Причина конфлікту невідома. В результаті троє осіб постраждали, ще десятьох учасників бійки затримали поліцейські.

Зокрема, одна жінка отримала поранення ноги, ще двоє осіб потрапили до лікарні з ножовими пораненнями

Також спільнота "Київ оперативний" поширила відео бійки.

Нагадаємо, раніше у КМДА побилися депутат Київради та заступник головного архітектора Києва.

Київ бійка поліція стрілянина події
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