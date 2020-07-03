У ДТП на Львівщині постраждали 11 осіб

На трасі зіткнулися мікроавтобус та легковик

На трасі зіткнулися мікроавтобус та легковик

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Нагірне Сколівського району.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Львівської області

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус "Фольксваген", яким керував 45-річний житель міста Хмельницький та легковий автомобіль "Ауді", за кермом якого перебував 32-річний мешканець Закарпаття. Також попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталось зіткнення.

За медичною допомогою звернулись одинадцятеро осіб – водій та двоє пасажирок "Ауді", а також восьмеро пасажирів мікроавтобуса. Зараз медики уточнюють їх діагнози.

На місці події працює слідчо-оперативна група Сколівського відділення поліції, поліцейські встановлюють особи учасників та обставини події. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 21 червня машина Нацгвардії потрапила в ДТП біля будинку, що вибухнув у Києві .