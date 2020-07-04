Стрельба в центре Киева: охрану заведений привлекут к ответственности

Действиям охранников дадут правовую оценку

Действиям охранников дадут правовую оценку

Фото: скриншот видео

В МВД отрицают информацию о бездеятельности полицейских во время драки со стрельбой в центре Киева, и заявляют, что не вмешались в конфликт охранники заведений.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.

Правоохранители заявляют, что охранники заведений не прекратили хулиганские действия.

Они уверяют, что в течение первых нескольких минут после получения вызова на место происшествия прибыло 7 экипажей патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

В полиции заявляют, что на фото и видео, которые распространяют в соцсетях, мужчины в черной форме, которые стоят поблизости в момент драки, не являются полицейским.

Это охранники развлекательных заведений, которые вместо того, чтобы вмешаться в конфликт и прекратить хулиганские действия, стояли и наблюдали за ними. В рамках расследования уголовного производства действиям охранников также будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу около 4 часов утра неизвестные устроили драку со стрельбой в Киеве на Бессарабской площади.