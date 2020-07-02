ДБР прокоментувало обшуки у військових частинах Повітряних сил

Вилучене у військових обладнання обіцяють повернути

Вилучене у військових обладнання обіцяють повернути

У Державному бюро розслідувань повідомили, що провели санкціоновані дії у кількох військових частинах Повітряних сил Збройних сил України і вилучили прилади військового призначення, які будуть повернуті.

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі ДБР у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за матеріалами Головного управління військової контррозвідки СБУ, 1 липня 2020 року провели санкціоновані огляди військової техніки на території кількох військових частин Повітряних сил Збройних сил України. У ході слідчих дій було вилучено 7 приладів НВЧ (клістрони). Того ж дня слідчі ДБР повернули 3 прилади до однієї з військових частин, ще 4 прилади буде повернуто сьогодні", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що керівництво ДБР ініціювало службове розслідування, під час якого буде надана оцінка правомірності дій працівників бюро.

Заява Державного бюро розслідувань з приводу вилучення військової техніки Повітряних сил #ЗСУ Слідчі Державного бюро... Опубліковано Державне бюро розслідувань Четвер, 2 липня 2020 р.

Завдяки резонансу, жвавому обговоренню в суспільстві, розумінню керівництва правоохоронних органів, вдалось досягти консенсусу у вирішенні питання повернення вилучених НВЧ приладів (клістронів) до частин зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України", – прокоментувало командування Повітряних сил.

Нагадаємо, командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що напередодні в одній із військових частин у Хмельницькому відбулися обшуки із вилученням окремих приладів військового призначення – клістронів та документації до них.

Військові заявили, що в зенітних ракетних бригадах на Одещині та Херсонщині мали місце такі ж "дзеркальні дії".

У ЗСУ вказували, що відсутність клістронів може призвести до "небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки, що прикриває повітряний простір та важливі стратегічні об’єкти держави".