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02 липня 2020, 20:58 12

ДБР прокоментувало обшуки у військових частинах Повітряних сил

02 липня 2020, 20:58 12
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Вилучене у військових обладнання обіцяють повернути
Вилучене у військових обладнання обіцяють повернути
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У Державному бюро розслідувань повідомили, що провели санкціоновані дії у кількох військових частинах Повітряних сил Збройних сил України і вилучили прилади військового призначення, які будуть повернуті.

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі ДБР у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за матеріалами Головного управління військової контррозвідки СБУ, 1 липня 2020 року провели санкціоновані огляди військової техніки на території кількох військових частин Повітряних сил Збройних сил України. У ході слідчих дій було вилучено 7 приладів НВЧ (клістрони). Того ж дня слідчі ДБР повернули 3 прилади до однієї з військових частин, ще 4 прилади буде повернуто сьогодні", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що керівництво ДБР ініціювало службове розслідування, під час якого буде надана оцінка правомірності дій працівників бюро.

Заява Державного бюро розслідувань з приводу вилучення військової техніки Повітряних сил #ЗСУ Слідчі Державного бюро...

Опубліковано Державне бюро розслідувань Четвер, 2 липня 2020 р.

Завдяки резонансу, жвавому обговоренню в суспільстві, розумінню керівництва правоохоронних органів, вдалось досягти консенсусу у вирішенні питання повернення вилучених НВЧ приладів (клістронів) до частин зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України", – прокоментувало командування Повітряних сил.

УСІ КЛІСТРОНИ БУДЕ ПОВЕРНУТО У ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ! Завдяки резонансу, жвавому обговоренню в суспільстві, розумінню...

Опубліковано Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces Четвер, 2 липня 2020 р.

Нагадаємо, командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що напередодні в одній із військових частин у Хмельницькому відбулися обшуки із вилученням окремих приладів військового призначення – клістронів та документації до них.

Військові заявили, що в зенітних ракетних бригадах на Одещині та Херсонщині мали місце такі ж "дзеркальні дії".

У ЗСУ вказували, що відсутність клістронів може призвести до "небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки, що прикриває повітряний простір та важливі стратегічні об’єкти держави".

обшуки ДБР військова техніка розслідування ракета військово-повітряні сили
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