ДБР обшукало три зенітні ракетні бригади Повітряних сил України

Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів – приладів, що допомагають у наведенні ракет на ціль

Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів – приладів, що допомагають у наведенні ракет на ціль

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки у військових частинах Повітряних Сил ЗСУ на Хмельниччині, Одещині та Херсонщині

Про це повідомили у службі зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил України, пише RegioNews.

У зенітну ракетну бригаду Повітряних Сил ЗСУ на Хмельниччині прибули представники відділу слідчого управління ДБР у місті Хмельницький. На підставі рішення Хмельницького міськрайсуду, в межах кримінального провадження №62020240000000492, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) та відповідну супровідну документацію.

Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише "про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів", - йдеться у повідомленні.

Такі ж процесуальні дії проводяться в зенітних ракетних бригадах на Одещині та Херсонщині.

Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави", - вважають у командуванні Повітряних сил.

ДБР поки не коментує цю інформацію.

Довідка:

Вилучені надвисокочастотні прилади є одним із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Створений запас НВЧ приладів, у разі виходу з ладу зенітно-ракетних комплексів, дозволяє швидко відновити їх боєздатність.

Відсутність вилучених НВЧ може призвести до небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки, що прикриває повітряний простір та важливі стратегічні об’єкти держави.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що СБУ виявила мільйонні зловживання на Житомирському бронетанковому заводі.